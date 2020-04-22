В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы и городского ЗакСа Денис Волчек. Сотрудники ФСБ сразу же увезли его Москву. «Фонтанка» узнала, в каком секрете держалась эта акция.

Лубянка пришла к бизнесмену Денису Волчеку и увезла его из Петербурга в Москву

Денис Волчек Фото: сайт Государственно Думы РФ

По информации «Фонтанки», утром 22 апреля в загородный дом очень известного петербургского предпринимателя и политика Дениса Волчека приехали оперативники центрального аппарата ФСБ России. Они забрали его телефоны и компьютер, после чего Дениса Волчека тут же повезли в Москву. Также «Фонтанке» известно, что оперативники с Лубянки, прибыв сегодня рано утром, 22 апреля, к коллегам на Литейный, 4, держали цель своего мероприятия в секрете от всех, кроме высшего руководства регионального УФСБ.

«Фонтанке» также понятно, что Дениса Волчека увезли по уголовному делу, возбужденному в Следственном комитете Москвы. Наши журналисты попытаются узнать подробности. А пока мы напомним масштаб личности ньюсмейкера.



Денис Волчек родился в Петербурге 10 мая 1971 года. С середины 1990-х занимался бизнесом: участвовал в управлении страховой компании «РусМед», крупнейшего фармацевтического завода «Фармакон» и других организаций.

В 2001 году Волчек был избран муниципальным депутатом петербургского района «Поселок Тярлево», тогда же стал председателем Муниципальной палаты Санкт-Петербурга. Уже тогда Дениса Волчека называли одним из самых влиятельных людей Петербурга и связывали с различными деятелями теневого мира города и чиновниками. В частности, СМИ писали о его деловых связях с авторитетным бизнесменом Константином Яковлевым. В 1990-е Волчек, Яковлев и соратник Яковлева Владимир Кулибаба выступили учредителями АОЗТ «Сириус С».

В декабре 2002 года Денис Волчек был избран депутатом ЗакСа Санкт-Петербурга от ЛДПР. «Московский комсомолец» уверял, что на выборы Волчек потратил от 3 до 5 миллионов долларов, спонсором выступал Борис Березовский.

Помощником Волчека при этом стал его отец — Геннадий Волчек, известный герой ленинградской сферы концертных организаций, а также свадебных и юбилейных торжеств, к этому времени уже работавший в сфере телевидения и радиовещания.



В 2004 году возглавил петербургское отделение ЛДПР вместо Елены Бабич.

В 2007 году Волчек избрался депутатом Государственной думы, его отец Геннадий Волчек «вместо него» избирается в городской парламент.

В 2011-м Денис Волчек переизбрался вновь. До 2015 года считался неформальным лидером и одним из главных технологов местной ячейки ЛДПР.

В 2012 году имя Дениса Волчека фигурировало в «деле Кулибабы».

В 2014-м имя Волчека неожиданно появилось и в нашумевшем «мусорном деле». Один из осужденных по этому делу называл Волчека выгодоприобретателем, так как именно подконтрольные ему фирмы выиграли в 2012 году «мусорный» конкурс. Эти заявления не закончились какими-либо официально известными проблемами для депутата со стороны правоохранительных органов.

В 2016 году у Волчека, как писала «Фонтанка», произошел конфликт то ли с местным партийным отделением, то ли с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. «Может, кто-то в партии перепутал меня с моим отцом, но я заявление не писал, хотя пока думаю о своем политическом будущем: работать дальше депутатом или нет. Я этим занимаюсь почти 20 лет, и мне не очень интересно. Да и политики в городе особо нет», — объяснял сам депутат.

