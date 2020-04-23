Родильный дом № 10 на улице Тамбасова готовится к приёму петербурженок после карантина. В здании начали масштабную дезинфекцию.

Как рассказала главный врач роддома № 10 Лада Иванова 23 апреля, за время коронавирсного карантина в учреждении приняли около десяти родов. Последнюю пациентку выписали накануне. Сегодня помещения пятиэтажного здания обрабатывают дезинфицирующем средством «БэбиДез Ультра». В понедельник, 27 апреля, роддом снова начнёт принимать пациенток.

«Закрытие такого крупного родильного дома — это для города большой минус. Потому что огромная нагрузка легла на другие родильные дома», — отметила Иванова.