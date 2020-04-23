В закрытом на коронавирусный карантин десятом роддоме появились на свет 10 петербуржцев
Родильный дом № 10 на улице Тамбасова готовится к приёму петербурженок после карантина. В здании начали масштабную дезинфекцию.
Как рассказала главный врач роддома № 10 Лада Иванова 23 апреля, за время коронавирсного карантина в учреждении приняли около десяти родов. Последнюю пациентку выписали накануне. Сегодня помещения пятиэтажного здания обрабатывают дезинфицирующем средством «БэбиДез Ультра». В понедельник, 27 апреля, роддом снова начнёт принимать пациенток.
«Закрытие такого крупного родильного дома — это для города большой минус. Потому что огромная нагрузка легла на другие родильные дома», — отметила Иванова.
Чтобы минимизировать шансы заражения коронавирусной инфекцией, перед пропуском в стационар у будущих матерей будут измерять температуру. Для более комфортных условий данной процедуры развернули палатку военные медики. Мамочки с признаками ОРВИ будут перенаправляться в другие учреждения.
Сам роддом разделят на две территории. До получения результатов тестов на COVID-19 роженицы будут находиться в жёлтой зоне, после получения отрицательного результата их переведут в зелёную зону.
Роддом № 10 закрылся на карантин 12 апреля. Ранее после двухнедельного карантина открылся 16-й роддом.