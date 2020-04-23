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23.04.2020 14:05
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Вирус-диссиденты за отказ ехать в Боткина наказаны максимальными штрафами

Живущие в одной квартире Александра Сербина и Алексей Теселкин, которые после контакта с больной COVID-19 отказались ехать в инфекционную больницу, наказаны штрафами. Заплатить по 500 рублей придется из-за неповиновения Роспотребнадзору.

О решении мирового судьи 23 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Теселкин и Сербина получили максимальное наказание для граждан по статье 19.5 Кодекса об административных правонарушениях, в Петербурге с начала пандемии они оказались первыми, кто не стал подчиняться антикоронавирусным мерам.

Как сообщалось ранее, молодые люди еще в начале марта, когда больница Боткина могла принять и всех контактных горожан, встречались с подругой, у которой позже подтвердился коронавирус. Через некоторое время Роспотребнадзор потребовал собраться и тоже ехать в стационар, но друзья дизайнера, который, лёжа в Боткинской больнице, создавал обложки для вымышленного журнала BOTKINA COVID FASHION, написали отказ.

По их словам, в госпитализации «не было смысла», потому что на момент визита надзора они уже 12 дней сидели дома и не проявляли никаких симптомов. В итоге их все же привезли в больницу, Теселкин утверждает, что коронавируса у них не нашли.

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Комментарии (2)

260559361
Может, пора прекратить заполнять больницы здоровым гражданами, которым вполне достаточно посидеть дома 14 дней? Или больницы решили обогатиться за счет ФМС? Похоже, недостаток людей с симптомами Ковид-19 вынуждают медиков отлавливать здоровых людей для заполнения койко-мест в стационарах. Хочу напомнить главврачам о том, что никто не отменял уголовной ответственности за незаконное использование бюджетных денежных средств.
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