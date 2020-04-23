Вирус-диссиденты за отказ ехать в Боткина наказаны максимальными штрафами

Живущие в одной квартире Александра Сербина и Алексей Теселкин, которые после контакта с больной COVID-19 отказались ехать в инфекционную больницу, наказаны штрафами. Заплатить по 500 рублей придется из-за неповиновения Роспотребнадзору.

О решении мирового судьи 23 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Теселкин и Сербина получили максимальное наказание для граждан по статье 19.5 Кодекса об административных правонарушениях, в Петербурге с начала пандемии они оказались первыми, кто не стал подчиняться антикоронавирусным мерам.