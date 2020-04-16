«В этом уже не было никакого смысла». Обвиненные Роспотребнадзором не согласны с тем, что они вирус-диссиденты

Петербуржцы Алексей и Александра проживают в одной квартире. Восьмого марта они встречались со своей общей подругой, у которой впоследствии и подтвердился коронавирус. После этого молодые люди сами сообщили в Роспотребнадзор о своем контакте с зараженной COVID-19.

Фигуранты первых двух дел об отказе от обследования и госпитализации после контакта с носителем коронавируса Алексей Теселкин и Александра Сербина вечером 16 апреля рассказали «Фонтанке» свою версию событий, которые привели их в суд.

Вскоре за ними пришли сотрудники ведомства и попросили проследовать в Боткинскую больницу. По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, это произошло спустя 12 дней после описываемых выше событий — 20 марта.



«К моменту, когда нас хотели забрать, мы уже сдали все тесты и до конца нашего домашнего карантина оставалось два дня. Мы написали отказ от госпитализации, так как в этом уже не было никакого смысла. Просто мы не видели никакой необходимости ложиться еще на две недели в больницу — будучи без симптомов и со сданными анализами. В итоге поехали в Боткина, так как Роспотребнадзор очень настаивал. Там все анализы показали отрицательный результат», — объяснил в разговоре с изданием Алексей.



Он полагает, что Роспотребнадзор вынужден был обратиться в суд согласно регламенту.



Ранее в Петербурге зарегистрировали два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении Алексея Теселкина и Александры Сербиной, которые, согласно материалам, отказались от обследования и госпитализации после контакта с носителем коронавируса. В качестве наказания за это предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 рублей.

