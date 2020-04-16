В Петербурге зарегистрированы первые дела «коронавирусных отказников». Фигуранты — друзья дизайнера обложек из Боткина

В Петербурге зарегистрированы первые два дела об административном правонарушении в отношении коронавирусных «отказников». Оба контактировали с возможным носителем инфекции, но отказались от госпитализации и обследования. Об этом 16 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов.



«Мировой судья судебного участка №154 Санкт-Петербурга зарегистрировал два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении Алексея Теселкина и Александры Сербиной», — сообщается в релизе.

