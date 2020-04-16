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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 16:52
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В Петербурге зарегистрированы первые дела «коронавирусных отказников». Фигуранты — друзья дизайнера обложек из Боткина

В Петербурге зарегистрированы первые два дела об административном правонарушении в отношении коронавирусных «отказников». Оба контактировали с возможным носителем инфекции, но отказались от госпитализации и обследования. Об этом 16 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов.

«Мировой судья судебного участка №154 Санкт-Петербурга зарегистрировал два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении Алексея Теселкина и Александры Сербиной», — сообщается в релизе.

20 марта указанные граждане отказались ложиться в больницу, несмотря на то, что был установлен факт их общения с больным ОРВИ, приехавшим из страны с неблагополучной обстановкой по Covid-19. Более того, мужчина и женщина воспротивились полному комплексу обследований.

Теселкин и Сербина — друзья дизайнера Артёма Иванова, который, лёжа в Боткинской больнице, создавал обложки для вымышленного журнала BOTKINA COVID FASHION.

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