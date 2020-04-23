Задолжавший алименты петербуржец, ограниченный в праве на вождение, приехал к приставам на новеньком самокате

Как сообщает 23 апреля пресс-служба УФССП Петербурга, в отделе судебных приставов Фрунзенского района было возбуждено исполнительное производство в отношении 33-летнего петербуржца. Четверть от всех видов дохода мужчины должны были взыскать в пользу его 7-летнего сына.

Житель Петербурга задолжал больше 100 тысяч рублей алиментов в пользу малолетнего сына и был ограничен в праве на управление автомобилем. Вместо уплаты долга он потратил время и деньги, пытаясь доказать незаконность наложенного ограничения, и в итоге пересел на самокат.

Исполнять решение суда петербуржец не спешил. Более того, он попытался оспорить в суде принятую приставами принудительную меру — постановление о временном ограничении на пользование специальным правом, из-за которого он не мог управлять автомобилем. Долг по алиментам при этом составил порядка 125 000 рублей. При этом, по словам взыскательницы, свои реальные доходы мужчина скрывал, получая деньги неофициально.

Свою зарплату должнику все же удалось отстоять в суде, но иск о снятии ограничения на вождение судья не удовлетворил. Вскоре мужчина явился в районный отдел судебных приставов, демонстрируя свой новенький самокат и заявив, что автомобилем не пользуется, так как не хочет нарушать закон.