МВД решило не депортировать иностранцев, пока пандемия не закончится

Пандемия коронавируса внесла очередные коррективы в миграционную политику. Министерство внутренних дел не будет принимать решения о депортации, выдворении или о нежелательности нахождения на территории России иностранных граждан. Мера будет действовать, пока ситуация с коронавирусом не улучшится.



Об этом 23 апреля пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Главного управления по вопросам миграции МВД Валентину Казакову. Уточняется, что до 15 июня граждане сопредельных государств, среди которых Таджикистан, Узбекистан, Молдавия, Украина и Азербайджан, смогут работать без необходимых разрешений. Однако работодатель всё равно должен сообщить о своих иностранных сотрудниках в миграционные подразделения МВД.

