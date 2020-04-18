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18.04.2020 12:57
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Путин разрешил бизнесу нанимать мигрантов без разрешения на работу

Во время пандемии компании смогут принимать мигрантов без разрешения на работу. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля 18 апреля.

Согласно документу с 15 марта по 15 июня заморозят сроки временного пребывания или постоянного проживания иностранцев на территории страны. В этот период работодатели смогут нанимать иностранных граждан без разрешения на работу в России. Компании обязаны обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Президент также приостановил течение сроков добровольного выезда из России иностранцев, в отношении которых принято решение об административном выдворении за пределы РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии.

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Комментарии (40)

Antivse
Не нанимаю на работу, не пользуюсь услугами и не оказываю, ничего не покупаю и не продаю, не сдаю жилье. Многие знакомые пришли к этим принципам, у кого мозг есть тоже могут...
Полезны они только ментам, ушлым барыгам и предбабкам с хроническим недолюбитом.
Чёрт Опасный
В конце этого шоу цена рабочей силы итак сильно упадёт, а на фоне безлимитных мигрантов.... печально сие.
mangup
это вообще чей президент?
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