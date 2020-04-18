Путин разрешил бизнесу нанимать мигрантов без разрешения на работу

Во время пандемии компании смогут принимать мигрантов без разрешения на работу. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля 18 апреля.

Согласно документу с 15 марта по 15 июня заморозят сроки временного пребывания или постоянного проживания иностранцев на территории страны. В этот период работодатели смогут нанимать иностранных граждан без разрешения на работу в России. Компании обязаны обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Президент также приостановил течение сроков добровольного выезда из России иностранцев, в отношении которых принято решение об административном выдворении за пределы РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии.