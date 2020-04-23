Автомобилистам стоит морально подготовиться: миграция лосей начинается в Ленинградской области раньше обычного из-за аномально тёплой зимы.
Лоси мигрируют после отёла на места кормёжки и нагула молодняка. В связи с этим участились случаи переходов животных через дороги, предупреждает 23 апреля центр помощи диким животным «Велес» «ВКонтакте».
Большинство ДТП с животными случается в вечерне-ночное и утреннее время, максимальные пики приходится на периоды с 23 до 2 часов и с 5 до 9 часов. По статистике, максимальное количество смертельных случаев при ДТП с животными приходится на столкновения с лосями.
Если вы увидели лося на проезжей части или рядом с ней, остановитесь и пропустите его. Не пытайтесь контактировать с ним, не издавайте громких звуков, советуют зоологи. В сумерках всегда включайте дальний свет, в зоне действия знака «Дикие животные» снижайте скорость и будьте особенно внимательны на дорогах там, где лес подступает к краю проезжей части. Если животное пострадало в ДТП, ответственность несёт водитель или владелец транспортного средства. Штраф за гибель лося составляет 80 тысяч рублей, медведя — 60 тысяч рублей, косули — 40 тысяч рублей, кабана — 30 тысяч рублей.