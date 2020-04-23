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23.04.2020 11:36
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Во Вьетнаме не было больных коронавирусом всю неделю. Страна первой в регионе выходит из самоизоляции

Власти Вьетнама приняли решение постепенно снимать ограничительные меры, которые были введены из-за распространения COVID-2019.

«Вьетнам начнет снимать жесткие ограничения на передвижение, хотя большая часть Юго-Восточной Азии остается в режиме карантина», — цитирует 23 апреля заявление премьера страны Нгуена Суан Фука Reuters.

По его словам, почти за неделю ни в одной провинции не было зафиксировано случаев коронавируса, несмотря на 180 тысяч тестов. Власти разрешили работу магазинов, кафе и ресторанов. Кроме того, снимаются все ограничения на передвижение по стране.

Напомним, что во Вьетнаме всего 268 заболевших коронавирусом, а летальных исходов не зафиксировано.

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