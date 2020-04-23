Во Вьетнаме не было больных коронавирусом всю неделю. Страна первой в регионе выходит из самоизоляции
Власти Вьетнама приняли решение постепенно снимать ограничительные меры, которые были введены из-за распространения COVID-2019.
«Вьетнам начнет снимать жесткие ограничения на передвижение, хотя большая часть Юго-Восточной Азии остается в режиме карантина», — цитирует 23 апреля заявление премьера страны Нгуена Суан Фука Reuters.
По его словам, почти за неделю ни в одной провинции не было зафиксировано случаев коронавируса, несмотря на 180 тысяч тестов. Власти разрешили работу магазинов, кафе и ресторанов. Кроме того, снимаются все ограничения на передвижение по стране.
Напомним, что во Вьетнаме всего 268 заболевших коронавирусом, а летальных исходов не зафиксировано.