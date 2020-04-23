Граничащий с Норвегией район Мурманской области закрыли на въезд и выезд из-за коронавируса

Выезд из Печенгского района, граничащего с Норвегией, для предотвращения распространения коронавируса закрыт, сообщил оперштаб Мурманской области 23 апреля.

«В Печенгском районе вводятся дополнительные ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. С 12:00 23 апреля выезд из района будет ограничен. Таким образом, до 30 апреля на территории будут действовать ограничения на въезд и выезд», — сообщили в штабе.

Отмечается, что въезд разрешён жителям с пропиской и регистрацией в районе, выезд — по согласованию с главой местной администрации, также въезд и выезд разрешён тем, кто исполняет рабочие и договорные обязательства, МВД, МЧС, скорой и другим экстренным службам. При въезде в район через КПП обязательно проводится термометрия.