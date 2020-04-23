Число смертей пациентов с коронавирусом в Петербурге стремится к 20. Зафиксировано три новых случая

Три новых смерти пациентов с коронавирусом зафиксировано в Петербурге. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с болезнью 23 апреля.

Общее число летальных исходов в городе достигло 17.

В России за последние сутки умерло 42 пациента с коронавирусом, 27 из них в Москве. Всего с начала пандемии в стране скончались 555 пациентов.



В Петербурге COVID-19 подтверждён у 2458 человек, из них 368 вылечились.