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Начальник ВМедА отстранен от должности

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23.04.2020 10:44
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Число смертей пациентов с коронавирусом в Петербурге стремится к 20. Зафиксировано три новых случая

Три новых смерти пациентов с коронавирусом зафиксировано в Петербурге. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с болезнью 23 апреля.

Общее число летальных исходов в городе достигло 17.

В России за последние сутки умерло 42 пациента с коронавирусом, 27 из них в Москве. Всего с начала пандемии в стране скончались 555 пациентов.

В Петербурге COVID-19 подтверждён у 2458 человек, из них 368 вылечились.

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Комментарии (2)

Mozg
Смертность 0,6%. По России 0,9% .... Процент стабилен.

На самом деле обращает на себя внимание рост выздоровевших.
В Петербурге средняя цифра 13% от заболевших. Но уже несколько дней подряд этот процент растёт.
Сегодня 14% выздоровевших от ново заболевших.
Kit.
Снова три случая?

"Стабильность - признак мастерства"
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