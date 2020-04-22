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22.04.2020 23:30
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В Москве умерли еще 27 пациентов с коронавирусом. Количество жертв по России — 540

В Москве скончались еще 27 пациентов с коронавирусом. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, среди умерших — пациенты от 38 до 90 лет.

Общее количество жертв в столице — 288 человек. Как подчеркнули в оперштабе, у большинства погибших были сопутствующие заболевания: в том числе, гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз.

Таким образом, всего по России, по последним данным, умерли 540 человек с Covid-19.

Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в мире составляет свыше 2,6 миллиона человек, из которых скончались более 180 тысяч. В России зафиксировано 57,9 тыс. случаев заражения Covid-19, за последние сутки — 5236 новых заболевших. В Петербурге 2267 случаев (+294 за сутки) и 14 умерших.

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Комментарии (4)

261006561
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жуть.
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