В Москве умерли еще 27 пациентов с коронавирусом. Количество жертв по России — 540

В Москве скончались еще 27 пациентов с коронавирусом. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, среди умерших — пациенты от 38 до 90 лет.



Общее количество жертв в столице — 288 человек. Как подчеркнули в оперштабе, у большинства погибших были сопутствующие заболевания: в том числе, гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз.



Таким образом, всего по России, по последним данным, умерли 540 человек с Covid-19.