В Москве умерли еще 27 пациентов с коронавирусом. Количество жертв по России — 540
В Москве скончались еще 27 пациентов с коронавирусом. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, среди умерших — пациенты от 38 до 90 лет.
Общее количество жертв в столице — 288 человек. Как подчеркнули в оперштабе, у большинства погибших были сопутствующие заболевания: в том числе, гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз.
Таким образом, всего по России, по последним данным, умерли 540 человек с Covid-19.
Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в мире составляет свыше 2,6 миллиона человек, из которых скончались более 180 тысяч. В России зафиксировано 57,9 тыс. случаев заражения Covid-19, за последние сутки — 5236 новых заболевших. В Петербурге 2267 случаев (+294 за сутки) и 14 умерших.