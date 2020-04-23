РБК: На руководство подмосковной больницы пожаловались в ФСБ. Его обвиняют в заражении более полусотни медиков коронавирусом

Как пишет издание со ссылкой на авторов обращений, в конце марта в отделение неврологии начали поступать пациенты терапевтического отделения. Среди них были те, у кого наблюдались признаки ОРВИ: слабость, кашель и температура около 38°C.

Заявления о привлечении к ответственности руководства неврологического отделения стационара №3 Люберецкой областной больницы отправлены в МВД, СК и ФСБ. Сотрудники медучреждения убеждены, что оно виновато в заражении более полусотни врачей и персонала коронавирусом. Об этом 22 апреля сообщает РБК.

При этом решение о переводе больных в непрофильное отделение, как и обязанность по их лечению, не были подкреплены письменными распоряжениями администрации больницы.



Кроме того, несмотря на наличие коронавирусных симптомов, переведенных не изолировали в отдельные палаты, а вскоре у них якобы подтвердился COVID-19. Это и могло стать причиной заражения как пациентов, так и сотрудников медучреждения, заключили составители заявлений.



Последние также считают, что руководство больницы усугубило ситуацию тем, что своевременно не ввело карантин, не обеспечило проведение систематической санитарной обработки помещений и не предоставило персоналу необходимое количество средств индивидуальной защиты (СИЗ).



В свою очередь, в областном минздраве РБК заявили, что из почти трех тысяч сотрудников подмосковного медучреждения коронавирус выявлен у 60 человек. В ведомстве полагают, что там нет нехватки СИЗов. Об обращении медиков в правоохранительные органы представители областного минздрава ничего не слышали.

