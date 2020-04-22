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22.04.2020 19:12
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Песков: Пик пандемии коронавируса в России придется на середину мая

Представитель Кремля со ссылкой на данные отечественных специалистов заявил, что снижения числа заболевших Covid-19 стоит ждать не раньше второй половины мая. Его слова 22 апреля цитирует ТАСС со ссылкой на интервью американской телекомпании CNBC.

Пик же распространения нового коронавируса в России будет в середине мая.

«Затем мы ожидаем постепенного снижения числа инфицированных, — сказал Песков. — К сожалению, ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших, но цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения».

Пандемия коронавируса, уверен пресс-секретарь президента, «большая угроза для всех стран»: «Не только для [президента РФ Владимира] Путина и России, все страны столкнулись с этим вызовом. Это беспрецедентная ситуация».

Эпидемия коронавируса, уверены в Кремле, также чревата перспективой «серьезного мирового экономического кризиса, что станет дополнительным вызовом» для стран, отметил Песков.

По официальным данным, на 22 апреля в России коронавирусом заразились 57 999 человек, 4 420 — выздоровели, 513 — умерли.

Обо всем, что касается коронавируса, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (13)

Kamarinskiy
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Nafanka
Значит, точно до 15.06 самоизоляция с карантином и удалённой работой! )))
Mozg
Так может тогда лни отранспорт остановят: метро, электрички, трамваи?
А так же стройки закроют, ГЭС остановят?
Армию распустят, сами в спячку залягут?
Вирус жешь!
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