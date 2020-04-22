Песков: Пик пандемии коронавируса в России придется на середину мая

Представитель Кремля со ссылкой на данные отечественных специалистов заявил, что снижения числа заболевших Covid-19 стоит ждать не раньше второй половины мая. Его слова 22 апреля цитирует ТАСС со ссылкой на интервью американской телекомпании CNBC.



Пик же распространения нового коронавируса в России будет в середине мая.



«Затем мы ожидаем постепенного снижения числа инфицированных, — сказал Песков. — К сожалению, ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших, но цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения».

