Песков: Пик пандемии коронавируса в России придется на середину мая
Представитель Кремля со ссылкой на данные отечественных специалистов заявил, что снижения числа заболевших Covid-19 стоит ждать не раньше второй половины мая. Его слова 22 апреля цитирует ТАСС со ссылкой на интервью американской телекомпании CNBC.
Пик же распространения нового коронавируса в России будет в середине мая.
«Затем мы ожидаем постепенного снижения числа инфицированных, — сказал Песков. — К сожалению, ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших, но цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения».
Пандемия коронавируса, уверен пресс-секретарь президента, «большая угроза для всех стран»: «Не только для [президента РФ Владимира] Путина и России, все страны столкнулись с этим вызовом. Это беспрецедентная ситуация».
Эпидемия коронавируса, уверены в Кремле, также чревата перспективой «серьезного мирового экономического кризиса, что станет дополнительным вызовом» для стран, отметил Песков.
По официальным данным, на 22 апреля в России коронавирусом заразились 57 999 человек, 4 420 — выздоровели, 513 — умерли.
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