Производство легковых машин в России в первом квартале года упало на 16%

По итогам первого квартала 2020 года производство легковых автомобилей в России сократилось по сравнению с тем же периодом 2019 года на 15,8%. Отдельно в марте падение оказалось еще больше — на 19%.



Согласно данным Росстата, опубликованным 22 апреля, за первый квартал 2020 года в России было выпущено 323 тысячи легковых автомобилей. Это 84,2% от аналогичного показателя за первые три месяца 2019 года. Производство тягачей снизилось на 5,5%, дизельных самосвалов — на 55%.

В целом производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в России в январе-марте этого года снизилось по сравнению с 2019 годом на 11,6%, а в марте — на 12,2%. Также на 7,7% по итогам квартала сократился выпуск автомобильных двигателей внутреннего сгорания. А производство кузовов для автотранспортных средств из-за отсутствия заказов и перехода предприятия на производство комплектующих и запчастей составило лишь 9% от количества, выпущенного в январе-марте прошлого года.