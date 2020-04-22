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22.04.2020 15:56
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Трамп пообещал уничтожать корабли Ирана при создании помех ВМС США

Президент США дал поручение уничтожать иранские корабли, если они будут препятствовать американскому флоту в Персидском заливе.

«Я поручил ВМС США открывать огонь и уничтожать любые иранские корабли, если они будут преследовать наши корабли на море», — сообщил 22 апреля Дональд Трамп в своем twitter.

Заявление американского президента последовало через несколько дней после угроз исламской республики дать «решительный ответ» на действия американцев в Персидском заливе. 15 апреля 11 военных кораблей Ирана приблизились к ВМС США, что в Пентагоне посчитали «провокацией».

Сегодня, 22 апреля, Иран впервые запустил военный спутник, чем остались недовольны в США.

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