Трамп пообещал уничтожать корабли Ирана при создании помех ВМС США

Президент США дал поручение уничтожать иранские корабли, если они будут препятствовать американскому флоту в Персидском заливе.
«Я поручил ВМС США открывать огонь и уничтожать любые иранские корабли, если они будут преследовать наши корабли на море», — сообщил 22 апреля Дональд Трамп в своем twitter.
I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020
Заявление американского президента последовало через несколько дней после угроз исламской республики дать «решительный ответ» на действия американцев в Персидском заливе. 15 апреля 11 военных кораблей Ирана приблизились к ВМС США, что в Пентагоне посчитали «провокацией».
Сегодня, 22 апреля, Иран впервые запустил военный спутник, чем остались недовольны в США.