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22.04.2020 13:09
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Иран запустил в космос свой первый военный спутник. В США остались недовольны

Иран запустил свой первый военный спутник Noor. В США считают, что исламская республика развивает свою программу создания межконтинентальных баллистических ракет.

«Первый многоцелевой спутник Исламской Республики Иран, который будет использоваться для обороны, был успешно выведен на орбиту Корпусом стражей исламской революции», — сообщает 22 апреля иранское агентство Irib.

В Пентагоне, как стало известно The New York Times, считают, что Иран развивает собственную программу использования баллистических ракет. Соединенные Штаты утверждают, что запуск военных спутников не попадает под резолюцию Совета Безопасности ООН, призывая Тегеран отказаться от операций, связанных с баллистическими ракетами. В Иране опровергают все обвинения.

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Комментарии (1)

13grubyrealist
В День Матушки-Земли пиндосы пусть завяжут на своём пупке,шо они уже не "пуп Земли".
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