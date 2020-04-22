В Минпромторге считают, что антисептиками обеспечены все категории потребителей в РФ

Все категории отечественных потребителей обеспечены антисептиками. Об этом 22 апреля заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.



«По антисептикам на сегодняшний день вопросов нет, ими обеспечены все категории потребителей», — сказал Мантуров.

Он также добавил, что на сегодняшний день в стране производят более 300 тысяч литров антисептиков в сутки, отметив, что до пандемии коронавируса этот показатель составлял 40 тысяч литров в сутки.