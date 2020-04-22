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22.04.2020 15:25
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В Минпромторге считают, что антисептиками обеспечены все категории потребителей в РФ

Все категории отечественных потребителей обеспечены антисептиками. Об этом 22 апреля заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

«По антисептикам на сегодняшний день вопросов нет, ими обеспечены все категории потребителей», — сказал Мантуров.

Он также добавил, что на сегодняшний день в стране производят более 300 тысяч литров антисептиков в сутки, отметив, что до пандемии коронавируса этот показатель составлял 40 тысяч литров в сутки.

Ранее глава Минпромторга России рассказал об увеличении производства аппаратов ИВЛ. О ходе работы в этом направлении он отчитался перед премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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Комментарии (11)

PROM
лучше бы тестами обеспечили
save
Чушь.
Matroskin_
и масками.....
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