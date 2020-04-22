В Петербурге органам власти ограничат срок для принятия решений по капремонту многоквартирных домов

В Петербурге для органов местного самоуправления установят месячный срок для принятия решения по капитальному ремонту многоквартирных домов, если такое решение не примут сами собственники помещений. Соответствующий законопроект 22 апреля Заксобрание приняло в первом чтении.

Законопроект разработали коммунист Александр Рассудов, единороссы Денис Четырбок и Сергей Никешин.

Парламентарии предложили привести городское законодательство в соответствие с федеральным. Оно регламентирует, что если собственники многоквартирного дома в течение отведенного срока не уведомили регионального оператора (Фонд капремонта) о принятии решения по капремонту, органы местного самоуправления должны это сделать в течение месяца.