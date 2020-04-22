FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +7
76.26р82.62р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
22.04.2020 13:30
0
Печать

В Петербурге органам власти ограничат срок для принятия решений по капремонту многоквартирных домов

В Петербурге для органов местного самоуправления установят месячный срок для принятия решения по капитальному ремонту многоквартирных домов, если такое решение не примут сами собственники помещений. Соответствующий законопроект 22 апреля Заксобрание приняло в первом чтении.

Законопроект разработали коммунист Александр Рассудов, единороссы Денис Четырбок и Сергей Никешин.

Парламентарии предложили привести городское законодательство в соответствие с федеральным. Оно регламентирует, что если собственники многоквартирного дома в течение отведенного срока не уведомили регионального оператора (Фонд капремонта) о принятии решения по капремонту, органы местного самоуправления должны это сделать в течение месяца.

В петербургском законе в настоящее время срок для принятия этого решения органами МСУ не установлен.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний