Петербургская погода продолжает испытывать горожан на терпение, изо дня в день радуя солнцем и заставляя хотя бы на время отойти от вынужденных мер по самоизоляции и отправиться на короткую прогулку. Томящиеся в квартирах петербуржцы начали видеть знаки в оптических явлениях.



В редакцию «Фонтанки» днем 22 апреля поступило сообщение от читателя, который рассказал, что наблюдал в небе над Курортным районом Петербурга гало, возникновение которого более характерно для зимнего периода.

«В самоизоляции такого не увидишь. Над городом гало. Это знаки», — заключил автор снимка.