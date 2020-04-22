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22.04.2020 13:40
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«Это знаки». Петербуржцы увидели в возникшем над городом гало повод выйти из самоизоляции

Петербургская погода продолжает испытывать горожан на терпение, изо дня в день радуя солнцем и заставляя хотя бы на время отойти от вынужденных мер по самоизоляции и отправиться на короткую прогулку. Томящиеся в квартирах петербуржцы начали видеть знаки в оптических явлениях.

В редакцию «Фонтанки» днем 22 апреля поступило сообщение от читателя, который рассказал, что наблюдал в небе над Курортным районом Петербурга гало, возникновение которого более характерно для зимнего периода.

«В самоизоляции такого не увидишь. Над городом гало. Это знаки», — заключил автор снимка.

Фото: читатель «Фонтанки»

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Комментарии (7)

amigo_UA
какие все тут молодцы. каждый сам для себя, на всех вокруг наплевать. воспитали отлично.
вирус - не тот чувак, которому можно навешать на уши лапши про трудности самоизоляции, про радости солнышка и прочее.
так что болейте на здоровье, заражайте окружающих и гробьте страну дальше. не смогли месяц высидеть - будете потом полгода сидеть. и страну забанкротите
mynine
Какая самоизоляция? Мы с женой как работали, так и работаем. Обеспечивать нас, чтобы мы сидели дома безвылазно наше государство, в отличие от Европы, не собирается, так что...
261003871
Да задолбали уже с этой самоизоляцией, скоро уже люди будут с ума сходить и погибать больше чем от короны
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