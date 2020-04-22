В Германии и Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях

Также вакцинировать первых кандидатов начали в Германии, сообщение 22 апреля появилось на сайте Института вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха. «Благодаря предварительным интенсивным научным консультациям с разработчиком препарата BioNTech, институт имени Пауля Эрлиха смог завершить процесс за четыре дня», — отмечается в пресс-релизе.

Испытания британской вакцины начнутся в четверг, 23 апреля, сообщил накануне министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. Он отметил, что разработки также ведутся в Имперском колледже Лондона, а на поддержку обоих проектов правительство страны потратит 42,5 млн фунтов, цитирует его BBC.

Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха в Германии и Оксфордский университет одобрили первые клинические испытания лекарства от коронавируса.

Испытания направлены на изучение общей переносимости вакцин и их способности вызывать иммунную защиту от возбудителя вируса.

Вакцина-кандидат от компании BioNTech представляет собой РНК-вакцину, которая содержит генетическую информацию для конструирования так называемого белка-шипа коронавируса или его частей. В первой части немецкого клинического испытания вакцинируют 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Они получат «дозу» одной или нескольких вакцин, каждая из которых будет иметь разные модификации. После определенного периода наблюдений, будут вакцинированы дополнительные добровольцы того же возраста, но с повышенным риском инфекции COVID-19.

Отмечается, что немецкая разработка — это четвертый случай, когда вакцину начали тестировать на людях.

Российские разработчики сообщали, что готовы начать клинические испытания с 1 июня. Путин пообещал поддержать их материально и первыми вакцинировать врачей.