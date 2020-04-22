FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +7
76.26р82.62р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
22.04.2020 13:24
5
Печать

В Германии и Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях

Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха в Германии и Оксфордский университет одобрили первые клинические испытания лекарства от коронавируса.

Испытания британской вакцины начнутся в четверг, 23 апреля, сообщил накануне министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. Он отметил, что разработки также ведутся в Имперском колледже Лондона, а на поддержку обоих проектов правительство страны потратит 42,5 млн фунтов, цитирует его BBC.

Также вакцинировать первых кандидатов начали в Германии, сообщение 22 апреля появилось на сайте Института вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха. «Благодаря предварительным интенсивным научным консультациям с разработчиком препарата BioNTech, институт имени Пауля Эрлиха смог завершить процесс за четыре дня», — отмечается в пресс-релизе.

Испытания направлены на изучение общей переносимости вакцин и их способности вызывать иммунную защиту от возбудителя вируса.

Вакцина-кандидат от компании BioNTech представляет собой РНК-вакцину, которая содержит генетическую информацию для конструирования так называемого белка-шипа коронавируса или его частей. В первой части немецкого клинического испытания вакцинируют 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Они получат «дозу» одной или нескольких вакцин, каждая из которых будет иметь разные модификации. После определенного периода наблюдений, будут вакцинированы дополнительные добровольцы того же возраста, но с повышенным риском инфекции COVID-19.

Отмечается, что немецкая разработка — это четвертый случай, когда вакцину начали тестировать на людях.

Российские разработчики сообщали, что готовы начать клинические испытания с 1 июня. Путин пообещал поддержать их материально и первыми вакцинировать врачей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

M.I.S.82
Отлично, мы катимся в ад. Интересно, а испытуемые знают состав вакцины и читали ли о возможных побочных реакциях? Как подтверждена безопасность этих инъекций?
Noisymouse
Академик Смородинцев испытывал вакцину от полиомиелита и еще какую-то на своих внучках-двойняшках... Мельчает наука))
alexadmin
> Путин пообещал поддержать их материально и первыми вакцинировать врачей.

Вакцинировать врачей или испытывать на врачах? ;)
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний