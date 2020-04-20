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20.04.2020 16:10
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Путин пообещал первыми вакцинировать от коронавируса врачей

Президент России согласился с предложением внештатного специалиста по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Елены Цыгановой о вакцинации врачей.

«Это само собой разумеется. В первую очередь медработников нужно защитить, потому что они на передовой находятся» — так 20 апреля Владимир Путин ответил на вопрос о возможности первыми вакцинировать от коронавируса медиков.

Президент также пообещал помочь в разработке вакцины от коронавируса. По заверениям российских ученых, с 1 июня они готовы перейти к ее клиническим испытаниям.

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Комментарии (2)

iphonedimona
От создателей "Пока я президент, пенсионный возраст повышен не будет". Ага, мы верим.
260602101
Лучше первыми Депутатов ГосДумы.
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