Путин пообещал первыми вакцинировать от коронавируса врачей

Президент России согласился с предложением внештатного специалиста по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Елены Цыгановой о вакцинации врачей.



«Это само собой разумеется. В первую очередь медработников нужно защитить, потому что они на передовой находятся» — так 20 апреля Владимир Путин ответил на вопрос о возможности первыми вакцинировать от коронавируса медиков.

Президент также пообещал помочь в разработке вакцины от коронавируса. По заверениям российских ученых, с 1 июня они готовы перейти к ее клиническим испытаниям.