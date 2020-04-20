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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.04.2020 15:54
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«Вирус очень хитрый». Путину рассказали об опасности коронавируса

Директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург на совещании с президентом России рассказал, почему к COVID-2019 необходимо относиться серьезно.

«Вирус очень хитрый. Недаром он таких больших размеров <...> Самый большой из РНК-содержащих вирусов, известных на сегодняшний день. По-видимому, часть его генома направлена на то, чтобы обманывать постоянно иммунную систему, чтобы она вырабатывала антитела, которые вирус не нейтрализуют», — заявил 20 апреля Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в России ведется разработка вакцины против COVID-2019, а с 1 июня ученые готовы перейти к ее клиническим испытаниям. Президент Владимир Путин, в свою очередь, заверил, что поручил Министерству здравоохранения проработать ускоренную процедуру регистрации вакцины. Он также заявил, что государство готово выделить дополнительные ресурсы для разработки препарата.

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Комментарии (17)

Djnyana
Родину, как и родителей - не выбирают! ) Здоровья Всем пенсионерам России! )
260602101
Вирус пожалел жителей Земли. Самый сложный свой вариант в Россию отправил, понимает что только Президент с таким может справиться.
тат2007amg
Российский вирус - самый большой вирус в мире!
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