«Вирус очень хитрый». Путину рассказали об опасности коронавируса
Директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург на совещании с президентом России рассказал, почему к COVID-2019 необходимо относиться серьезно.
«Вирус очень хитрый. Недаром он таких больших размеров <...> Самый большой из РНК-содержащих вирусов, известных на сегодняшний день. По-видимому, часть его генома направлена на то, чтобы обманывать постоянно иммунную систему, чтобы она вырабатывала антитела, которые вирус не нейтрализуют», — заявил 20 апреля Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что в России ведется разработка вакцины против COVID-2019, а с 1 июня ученые готовы перейти к ее клиническим испытаниям. Президент Владимир Путин, в свою очередь, заверил, что поручил Министерству здравоохранения проработать ускоренную процедуру регистрации вакцины. Он также заявил, что государство готово выделить дополнительные ресурсы для разработки препарата.