Общежитие Консерватории обзавелось националистическими граффити
В полицию Кировского района пришла заведующая общежитием для иностранных студентов Консерватории имени Римского-Корсакова. Два здания напротив Комсомольского сквера за ночь неизвестные изрисовали оскорбительными надписями.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 апреля, в полицию накануне около 11 утра пришла заведующая общежитием с просьбой найти граффитистов, которые на двух домах 5 и 7 по улице Зенитчиков, где проживают студенты петербургской Консерватории, нарисовали свастику, а также нанесли надписи националистического и нецензурного характера.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.