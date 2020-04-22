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22.04.2020 09:53
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Общежитие Консерватории обзавелось националистическими граффити

В полицию Кировского района пришла заведующая общежитием для иностранных студентов Консерватории имени Римского-Корсакова. Два здания напротив Комсомольского сквера за ночь неизвестные изрисовали оскорбительными надписями.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 апреля, в полицию накануне около 11 утра пришла заведующая общежитием с просьбой найти граффитистов, которые на двух домах 5 и 7 по улице Зенитчиков, где проживают студенты петербургской Консерватории, нарисовали свастику, а также нанесли надписи националистического и нецензурного характера.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (4)

ldsDenis
Данное общежитие с 01.04.2020 не убирается уборщицами, из-за того, что фирма прокладка, выигравшая тендер на уборку общежития, не платит уборщицам их копеечные зарплаты.
Если возникнет вспышка болезней в этом общежитии, то по всем вопросам надо обращаться к ООО «Мир услуг» ИНН 7802478250 в лице генерального директора Городцовой Натальи Витальевной.
Noisymouse
"Консерватория имени Корсакова" - это сильно.
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