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22.04.2020 09:43
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Трое жителей Колпино решили бесплатно выпить за счет «Магнита», но дошли только до ближайшего парка

Двое мужчин и женщина напали на продавца «Магнита» и вынесли оттуда алкоголь. Выпить его решили в парке через дорогу, но не успели.

Как сообщает 22 апреля пресс-служба ГУ МВД, накануне в полицию Колпино около 15:45 поступило сообщение о том, что в сетевом магазине на Пролетарской улице, 7, двое мужчин и женщина избили продавца и похитили алкоголь. При этом разбили они не меньше бутылок, чем взяли с собой.

Уже в 16:00 трио увидел в сквере на Адмиралтейской улице напротив супермаркета наряд полиции.

Двое неработающих 32-летних мужчин и 25-летняя женщина, которые имеют неоднократные приводы в полицию, были доставлены в отдел, где в отношении них был составлен протокол о мелком хулиганстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (2)

Delon
В магазинах не стало охраны-только продавцы-грузчики. Экономят на всём.
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