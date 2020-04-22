Трое жителей Колпино решили бесплатно выпить за счет «Магнита», но дошли только до ближайшего парка

Двое мужчин и женщина напали на продавца «Магнита» и вынесли оттуда алкоголь. Выпить его решили в парке через дорогу, но не успели.



Как сообщает 22 апреля пресс-служба ГУ МВД, накануне в полицию Колпино около 15:45 поступило сообщение о том, что в сетевом магазине на Пролетарской улице, 7, двое мужчин и женщина избили продавца и похитили алкоголь. При этом разбили они не меньше бутылок, чем взяли с собой.



Уже в 16:00 трио увидел в сквере на Адмиралтейской улице напротив супермаркета наряд полиции.

