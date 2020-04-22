Трое жителей Колпино решили бесплатно выпить за счет «Магнита», но дошли только до ближайшего парка
Двое мужчин и женщина напали на продавца «Магнита» и вынесли оттуда алкоголь. Выпить его решили в парке через дорогу, но не успели.
Как сообщает 22 апреля пресс-служба ГУ МВД, накануне в полицию Колпино около 15:45 поступило сообщение о том, что в сетевом магазине на Пролетарской улице, 7, двое мужчин и женщина избили продавца и похитили алкоголь. При этом разбили они не меньше бутылок, чем взяли с собой.
Уже в 16:00 трио увидел в сквере на Адмиралтейской улице напротив супермаркета наряд полиции.
Двое неработающих 32-летних мужчин и 25-летняя женщина, которые имеют неоднократные приводы в полицию, были доставлены в отдел, где в отношении них был составлен протокол о мелком хулиганстве.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.