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22.04.2020 08:33
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В США предупреждают о второй разрушительной волне коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая. Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд в интервью The Washington Post.

«Существует вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет даже более сложной, чем та, которую мы только что прошли», — цитирует Редфилда 22 апреля РБК. Редфилд считает, что новая волна коронавируса может совпасть с эпидемией сезонного гриппа.

Наличие вспышек сразу двух респираторных заболеваний может привести к «невообразимой нагрузке» на систему здравоохранения, считает Редфилд. Федеральные власти и руководство американских штатов, по мнению главы CDC, должны использовать ближайшие месяцы для подготовки к возможной будущей двойной эпидемии.

В частности, летом чиновники от здравоохранения должны донести до граждан США важность прививки от гриппа. Это поможет свести к минимуму число тяжелых больных гриппом и высвободить больничные койки для зараженных коронавирусом.

Кроме того, несмотря на постепенное снятие карантинных мер в стране, властям нужно и дальше подчеркивать необходимость социального дистанцирования. Медикам следует совершенствовать выявление контактных пациентов — это предупредит возникновение очагов заболевания.

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Комментарии (4)

Glaz_5e4d90f97ba55
Модератор коментов в сговоре с комерсантами впихивающих дешевую рекламу, то шлюх пиарит то вот маски теперь. Молодые дебилы... понятно. Но получается что руководство совсем не читает статьи своего издания, а это значит знают что фуфло талкают.
Котямотя
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