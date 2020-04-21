FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
76.26р82.62р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.04.2020 21:19
7
Печать

Сотрудников доставки «Самокат» в Петербурге проверяют на коронавирус

Основатель сервиса доставки продуктов «Самокат» Вячеслав Бочаров рассказал, что в компании начали тестировать сотрудников на коронавирус.

«Сегодня мы начали тестировать сотрудников складов на коронавирус. Благодаря этому мы сможем регулярно получать информацию о состоянии здоровья сотрудников и сможем вовремя реагировать на возможные случаи заболевания. Даже если они проходят в бессимптомной форме, - рассказал он 21 апреля в Facebook.- Сейчас мы дважды в день обрабатываем все помещения санитайзерами и следим за здоровьем команды».

«Фонтанка» ранее рассказывала, что в Петербурге стать доставщиком в «Яндекс.Еде» и «Самокате» теперь сложнее, чем поступить в СПбГУ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

261000471
⚠️Многоразовая антивирусная маска PITTA MASK для эффективной защиты органов дыхания. ➜ https://is.gd/maskivirs
nuga
В Штатах женщина вышла из самоизоляции и заразилась от доставки бесконтактной,пакет под дверь бросил заражённый курьер,она взяла пакет без перчаток и вуаля. А сидела три недели дома,прячась от микробов. Эти курьеры разносчики заразы.
igoruha
доставщики это разносчики.реальные причём. как бы их там не тестировали. 2 недели инкубационный период. они все молодые. у них бессимптомное течение. а потом как выяснится , что доставщик заболел, так сразу всех, кому он доставлял, в жёсткий карантин отправят. так что думайте, стоит ли. может лучше самому в магаз или за бургерами сходить. а если ещё и заразит, не дай бог, конечно
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний