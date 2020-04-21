Сотрудников доставки «Самокат» в Петербурге проверяют на коронавирус

Основатель сервиса доставки продуктов «Самокат» Вячеслав Бочаров рассказал, что в компании начали тестировать сотрудников на коронавирус.
«Сегодня мы начали тестировать сотрудников складов на коронавирус. Благодаря этому мы сможем регулярно получать информацию о состоянии здоровья сотрудников и сможем вовремя реагировать на возможные случаи заболевания. Даже если они проходят в бессимптомной форме, - рассказал он 21 апреля в Facebook.- Сейчас мы дважды в день обрабатываем все помещения санитайзерами и следим за здоровьем команды».
«Фонтанка» ранее рассказывала, что в Петербурге стать доставщиком в «Яндекс.Еде» и «Самокате» теперь сложнее, чем поступить в СПбГУ.