Сотрудников доставки «Самокат» в Петербурге проверяют на коронавирус

igoruha 21 Апр 2020 в 21:46 21 Апр 2020 в 21:46

доставщики это разносчики.реальные причём. как бы их там не тестировали. 2 недели инкубационный период. они все молодые. у них бессимптомное течение. а потом как выяснится , что доставщик заболел, так сразу всех, кому он доставлял, в жёсткий карантин отправят. так что думайте, стоит ли. может лучше самому в магаз или за бургерами сходить. а если ещё и заразит, не дай бог, конечно