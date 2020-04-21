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За день от внебольничной пневмонии умер 21 человек

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21.04.2020 13:15
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Число заболевших коронавирусом бельгийцев превысило 40 тысяч

Число заболевших COVID-19 в Бельгии за сутки выросло на 973 и на 21 апреля составляет 40 956 человек, сообщили в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.

За сутки скончались 170 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19. Общее число смертей достигло 5998. Из них менее половины (47 %) были официально подтверждены тестами на коронавирус в больницах, а остальные по большей части считаются «подозрительными». В основном речь идет о домах престарелых, где до недавнего времени не проводили массовые тесты на COVID-19.

Больницы с 15 марта покинули 9002 выздоровевших пациента (107 — за последние 24 часа). В настоящее время госпитализированы 4976 человек, в их числе 1079 пациентов находится в палатах интенсивной терапии.

Бельгия полагает, что пик эпидемии уже пройден, несколько дней подряд наблюдается снижение смертности и числа пациентов больниц с вирусом COVID-19.

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