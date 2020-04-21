Число заболевших коронавирусом бельгийцев превысило 40 тысяч
Число заболевших COVID-19 в Бельгии за сутки выросло на 973 и на 21 апреля составляет 40 956 человек, сообщили в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.
За сутки скончались 170 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19. Общее число смертей достигло 5998. Из них менее половины (
Больницы с 15 марта покинули 9002 выздоровевших пациента (107 — за последние 24 часа). В настоящее время госпитализированы 4976 человек, в их числе 1079 пациентов находится в палатах интенсивной терапии.
Бельгия полагает, что пик эпидемии уже пройден, несколько дней подряд наблюдается снижение смертности и числа пациентов больниц с вирусом COVID-19.