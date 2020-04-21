Число заболевших коронавирусом бельгийцев превысило 40 тысяч

Число заболевших COVID-19 в Бельгии за сутки выросло на 973 и на 21 апреля составляет 40 956 человек, сообщили в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.

За сутки скончались 170 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19. Общее число смертей достигло 5998. Из них менее половины ( 47 % ) были официально подтверждены тестами на коронавирус в больницах, а остальные по большей части считаются «подозрительными». В основном речь идет о домах престарелых, где до недавнего времени не проводили массовые тесты на COVID-19.