На Ленинском проспекте толкнули полицейского. Возбуждено уголовное дело
Сотрудники полиции Красносельского района Петербурга задержали 38-летнего мужчину. Предполагается, что он нанёс телесные повреждения их коллеге. Какие именно, не уточняется.
О случившемся 21 апреля сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Фабула событий такова: в воскресенье в дежурную часть поступило сообщение о драке в одном из домов на Ленинском проспекте. Приехавший на место полицейский застал дерущихся в парадной. 38-летний задира прислушиваться к сотруднику правоохранительных органов не стал, более того — посчитал нужным его толкнуть.
В результате, как передаёт главк, сотрудник получил телесные повреждения. После оказанной медицинской помощи он продолжил нести службу. Что до драчуна, то он задержан по 91 статье УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.