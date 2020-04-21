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21.04.2020 12:15
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На Ленинском проспекте толкнули полицейского. Возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции Красносельского района Петербурга задержали 38-летнего мужчину. Предполагается, что он нанёс телесные повреждения их коллеге. Какие именно, не уточняется.

О случившемся 21 апреля сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Фабула событий такова: в воскресенье в дежурную часть поступило сообщение о драке в одном из домов на Ленинском проспекте. Приехавший на место полицейский застал дерущихся в парадной. 38-летний задира прислушиваться к сотруднику правоохранительных органов не стал, более того — посчитал нужным его толкнуть.

В результате, как передаёт главк, сотрудник получил телесные повреждения. После оказанной медицинской помощи он продолжил нести службу. Что до драчуна, то он задержан по 91 статье УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

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Комментарии (4)

kuk-vasyusha
После оказанной медицинской помощи он продолжил нести службу - смешно))
Kamikaze
Сейчас сплошь и рядом будет такое везде, привет 90е, 20 лет вставали с колен в итоге упали еще глубже.
Seawolf
Нежные, нежные создания.
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