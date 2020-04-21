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21.04.2020 09:40
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В Петербурге задержали группу автоугонщиков, менявших внешность

Группа автоугонщиков с профессиональным набором инструментов для краж попалась в руки петербургских полицейских. Судя по результатам обысков, к преступлениям они готовились тщательно, используя магию перевоплощения.

Как стало известно «Фонтанке» 21 апреля, по подозрению в серии угонов машин задержаны ранее судимые 44-летний петербуржец и его 40-летние сообщники, приехавшие из Свердловской области и Якутии. По предварительной версии, троица причастна к кражам автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и Lexus ES250, которые были совершены в феврале и апреле этого года в Калининском районе Петербурга. В обоих случаях без колес остались дамы.

В квартирах у задержанных нашли блоки управления двигателей и свертки для замков зажигания, глушители GSM-сигналов, а также ключи и документы на вышеупомянутые Toyota и Lexus. Помимо этого, в результате обысков была обнаружена экипировка, в которой преступники отправлялись на дело: спецодежда, маски и даже парики.

Среди прочего в местах проживания предполагаемых угонщиков также были найдены мобильные телефоны, банковские карты, деньги и личные вещи, которые могут принадлежать владельцам украденных автомобилей.

Уголовные дела возбуждены по 158 статье УК РФ (кража).

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