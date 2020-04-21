В Петербурге задержали группу автоугонщиков, менявших внешность

Группа автоугонщиков с профессиональным набором инструментов для краж попалась в руки петербургских полицейских. Судя по результатам обысков, к преступлениям они готовились тщательно, используя магию перевоплощения.



Как стало известно «Фонтанке» 21 апреля, по подозрению в серии угонов машин задержаны ранее судимые 44-летний петербуржец и его 40-летние сообщники, приехавшие из Свердловской области и Якутии. По предварительной версии, троица причастна к кражам автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и Lexus ES250, которые были совершены в феврале и апреле этого года в Калининском районе Петербурга. В обоих случаях без колес остались дамы.

