Массовое ДТП на Литейном мосту собирает заторы на Выборгской стороне
Загруженность дорог Петербурга только-только достигла 2 баллов, а перед въездом на Литейный мост с Выборгской стороны уже пробка.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», рано утром 21 апреля после въезда с Пироговской набережной на мосту столкнулись «паровозиком» четыре легковых автомобиля. Судя по всему, обошлось без серьёзных травм. На место прибыли сотрудники МЧС, отмечают в комментариях.
Заторы образовались и на Пироговской набережной, и на улице Академика Лебедева.