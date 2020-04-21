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21.04.2020 08:34
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Массовое ДТП на Литейном мосту собирает заторы на Выборгской стороне

Загруженность дорог Петербурга только-только достигла 2 баллов, а перед въездом на Литейный мост с Выборгской стороны уже пробка.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», рано утром 21 апреля после въезда с Пироговской набережной на мосту столкнулись «паровозиком» четыре легковых автомобиля. Судя по всему, обошлось без серьёзных травм. На место прибыли сотрудники МЧС, отмечают в комментариях.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Заторы образовались и на Пироговской набережной, и на улице Академика Лебедева.

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Комментарии (1)

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