Пожар на последнем этаже шестиэтажного жилого дома тушат в Василеостровском районе Петербурга в ночь на 21 апреля. Соседи рассказывают, что проснулись от сильных хлопков.

О возгорании на Среднем проспекте Васильевского острова, 61, сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Горит квартира на шестом этаже, пламя видно из трёх окон. «Был звук взрыва, хлопок и резкий огонь», - делятся в соцсетях очевидцы, добавляя, что на месте пожарные расчёты, медики, служба «ПетербургГаз» и «уже всё тушат».