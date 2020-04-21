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21.04.2020 00:36
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«Хлопок и резкий огонь». На Васильевском острове полыхает квартира в шестиэтажке

Пожар на последнем этаже шестиэтажного жилого дома тушат в Василеостровском районе Петербурга в ночь на 21 апреля. Соседи рассказывают, что проснулись от сильных хлопков.

О возгорании на Среднем проспекте Васильевского острова, 61, сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Горит квартира на шестом этаже, пламя видно из трёх окон. «Был звук взрыва, хлопок и резкий огонь», - делятся в соцсетях очевидцы, добавляя, что на месте пожарные расчёты, медики, служба «ПетербургГаз» и «уже всё тушат».

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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