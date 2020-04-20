Правительство России закупит регионам скорые отечественного производства

VotONOkak 20 Апр 2020 в 23:42 20 Апр 2020 в 23:42

А зарплаты докторов ,при этом, урежут!! К бабке не ходи!! Чиновники хвалятся надбавками врачам.... А кто эти надбавки и какие именно, в итоге, получит!??? Зарплаты всех докторов по стране урезали на 25-50%, у некоторых, кто сидел на профосмотре, например, только мрот остался.. Из надбавок реально получат только те доктора, которые работают непосредственно с короной - и то они имеют право работать 2 недели в месяц. То есть 50/2=25тр, а не 50! С докторов ,по итогу, больше «состригут», чем им дадут!! Сказочному меньше верить нужно!! Сладко говорит, как обычно..