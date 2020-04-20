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20.04.2020 22:51
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Правительство России закупит регионам скорые отечественного производства

Правительство России определило "Форд Соллерс", ГАЗ и УАЗ единственными поставщиками 1 258 автомобилей скорой помощи для регионов РФ, распоряжение за подписью премьера Михаила Мишустина, опубликовано 20 апреля на официальном портале правовой информации.

Закупки в 2020 году будет осуществлять Минпромторг РФ. Перечень единственных исполнителей осуществляемых закупок состоит из трех компаний - ООО "Форд Соллерс Елабуга", ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" и ООО "Ульяновский автомобильный завод". Автомобили будут поставляться во все регионы РФ.

Ранее правительство России выделило из своего резервного фонда 5,2 млрд рублей на закупку 1 200 автомобилей скорой медицинской помощи для регионов страны.

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Комментарии (5)

ret
А с какого Форд вдруг стал отечественным авто?!
VotONOkak
А зарплаты докторов ,при этом, урежут!! К бабке не ходи!! Чиновники хвалятся надбавками врачам.... А кто эти надбавки и какие именно, в итоге, получит!??? Зарплаты всех докторов по стране урезали на 25-50%, у некоторых, кто сидел на профосмотре, например, только мрот остался.. Из надбавок реально получат только те доктора, которые работают непосредственно с короной - и то они имеют право работать 2 недели в месяц. То есть 50/2=25тр, а не 50! С докторов ,по итогу, больше «состригут», чем им дадут!! Сказочному меньше верить нужно!! Сладко говорит, как обычно..
sektor7
Отличная новость
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