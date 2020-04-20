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Минобороны признало вспышку коронавируса во ВМедА

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20.04.2020 23:29
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Переброшенные из Петербурга танки до победного останутся грустить под Москвой

Танки Т-34 и самоходные установки СУ-100, передислоцированные из Петербурга, решено оставить в Подмосковье. Там они будут дожидаться парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который отодвинул коронавирус.

Историческая техника ЗВО, задействованная в подготовке к Параду Победы, останется в подмосковном Алабино
Историческая техника ЗВО, задействованная в подготовке к Параду Победы, останется в подмосковном Алабино

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа 20 апреля, 50 единиц исторической техники законсервировали и поставили на хранение в парки воинских частей гвардейской танковой армии ЗВО. Предполагалось, что сорок легендарных Т-34 и десять советские самоходные артиллерийские установки СУ-100 пройдут 9 мая по главным площадям в Москве, Нижнем Новгороде и других городах, но коронавирус вынудил изменить планы.

Ещё более 100 единиц дожидается праздника в Воронеже. Техника покрашена, отремонтирована, обзавелась новыми лампами, асфальтоходными башмаками и готова на 95%. Перед «генеральным прогоном» собирались нанести символы Победы – Георгиевские ленты.

«Колесная техника в составе механизированной парадной колонны передана на хранение, а экипажи временно размещены в изолированных помещениях для исключения контакта и взаимодействия распространения вирусных заболеваний», сообщают в ЗВО. И тут сложно не вспомнить рукотворные танки, которые несколько лет гуляют на просторах Сети с пометкой «самые милые».

Фото: скриншот сообщения на форуме 
ЯПлакал

Преображённые к 9 мая Т-34 отправили из Петербурга в Алабино 23 марта. 16 апреля Кремль решился перенести парад Победы. «Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию», - объявил Владимир Путин.Репетиции не прерывали до последнего, без заболевших не обошлось. В Минобороны заявили, что заразившиеся в Москве нахимовцы участия в подготовке не принимали. 55 инфицированных курсантов Военно-медицинской академии «в тренировках в составе парадных расчетов в Санкт-Петербурге и в подмосковном Алабине», как утверждают в ведомстве, также не задействовали.

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Комментарии (3)

260980311
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Matrjosha
Как же это???!!! А вдруг на нас финны или эстонцы нападут?
260983381
Переброшенные из Петербурга танки останутЬЬЬся грустить...серьёзно?
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