Историческая техника ЗВО, задействованная в подготовке к Параду Победы, останется в подмосковном Алабино

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа 20 апреля, 50 единиц исторической техники законсервировали и поставили на хранение в парки воинских частей гвардейской танковой армии ЗВО. Предполагалось, что сорок легендарных Т-34 и десять советские самоходные артиллерийские установки СУ-100 пройдут 9 мая по главным площадям в Москве, Нижнем Новгороде и других городах, но коронавирус вынудил изменить планы.



Ещё более 100 единиц дожидается праздника в Воронеже. Техника покрашена, отремонтирована, обзавелась новыми лампами, асфальтоходными башмаками и готова на 95%. Перед «генеральным прогоном» собирались нанести символы Победы – Георгиевские ленты.

