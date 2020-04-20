Петербургские учёные начали исследование пептида SBP1. Потенциально это первый шаг к лекарству от коронавируса

Как сообщает пресс-служба СПбГУ 20 апреля, старт эксперименту дала структура комплекса белка ACE2 человеческой клетки с белком-«шипом» коронавируса, опубликованная китайскими учёными. По задумке исследователей, пептид SBP1 должен помешать SARS-CoV-2 распускать «шипы» и соединяться с ACE2 на поверхности клетки.

Группа учёных из Санкт-Петербургского госуниверситета, Института цитологии РАН и китайского Университета Цинхуа изучает возможность заблокировать связь SARS-CoV-2 с клетками человека. В идеале так можно лечить не только COVID-19, но и аналогичные коронавирусы.

Если блокирующие свойства пептида подтвердятся и будет доказано, что созданная молекула не обзаведётся связями с посторонними рецепторами, то SBP1 можно использовать для создания лекарства от коронавируса нового типа. При этом обесценить его свойства не сможет даже мутация патогена.

«SBP1 вырезан из ACE2 человека, поэтому если из-за каких-то мутаций белок-«шип» перестанет связываться с SBP1, то такой «шип» лишится и способности эффективно связываться с ACE2 и данный штамм SARS-CoV-2 уже не будет опасным для людей. С другой стороны, если когда-то появится новый коронавирус, использующий ACE2 для входа в клетку, то SBP1 будет применим и против него», — объясняет сотрудник кафедры биохимии СПбГУ Ольга Рогачева.

В СПбГУ настроены уверенно, но предостерегают от излишнего оптимизма: в реальности лишь немногим разработкам удается преодолеть весь путь от лабораторных экспериментов до аптечной полки. Кроме того, процесс «занимает очень много времени».