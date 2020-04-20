В России более 700 коронавирусных больных находятся в тяжелом состоянии

Руководитель Минздрава Михаил Мурашко рассказал о ситуации с распространением COVID-2019 в России.

«Таких пациентов на сегодняшний день более 700. Тех, кто наблюдается и требует повышенного внимания в реанимации», — рассказал 20 апреля в эфире телеканала «Россия 24» Михаил Мурашко.

По его словам, меры по самоизоляции «эффективны», так как сократился рост поступления тяжелых больных.

Мурашко уверен, что другие страны могут использовать российский опыт в борьбе с пандемией.