Благотворительный концерт звёзд оперы и балета в Александринке перенесли
В Петербурге традиционный благотворительный гала-концерт звёзд оперы и балета в поддержку детей и молодых людей с тяжёлой инвалидностью переносится. Об этом 20 апреля сообщили организаторы.
Пятый благотворительный концерт должен был состоятся на сцене Александринского театра в июне 2020 года. Его организует фонд «Близкие Другие» в поддержку детей и молодых людей с тяжёлой инвалидностью — подопечных Благотворительной общественной организации «Перспективы». Но в связи с принятыми мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции организаторы концерт перенесли.
«Мы приняли трудное, но единственно верное в сложившихся обстоятельствах решение перенести концерт. Надеемся, он пройдет осенью или зимой 2020 года. Перенос концерта воспринимается нами как вынужденная и горькая мера, поскольку в нынешней сложной ситуации благотворительные организации и их подопечные как никогда нуждаются в помощи и поддержке», — говорится в письме организаторов.
Напомним, что сейчас в условиях пандемии COVID-19 БОО «Перспективы» реализует проект «Эвакуация»: дети и взрослые с тяжёлыми нарушениями, подопечные организации, вывозятся из детского дома-интерната и психоневрологических интернатов в более безопасные условия на надомное сопровождение. Для реализации проекта в экстренном порядке требуются средства на дополнительное оборудование мест проживания, покупку продуктов, гигиенических средств, белья и других бытовых принадлежностей, на дезинфицирующие средства и маски для сотрудников, а также деньги на профилактическое прохождение тестов на COVID-19.
Любой желающий может поддержать акцию на специальном интернет-ресурсе.
Первый гала прошел на сцене Александринского театра 3 июня 2016 года. В концертах безвозмездно принимали участие такие выдающиеся артисты, как Ильдар Абдразаков, Диана Вишнёва, Мария Гулегина, Ульяна Лопаткина, Виктория Терёшкина и другие. Многие из участников из года в год бескорыстно поддерживали и продолжают поддерживать благотворительную инициативу.
Суть ежегодной акции в том, что звёзды оперы и балета принимают участие в гала-программе без гонораров, средства от продажи билетов идут на нужды подопечных БОО «Перспективы», детей и молодых людей с тяжёлой инвалидностью. На собранные от концертов средства уже удалось построить один из первых в России домов сопровождаемого проживания в деревне Раздолье, поддержать работу знаменитой арт-студии, созданной организацией «Перспективы» на площадке психоневрологического интерната № 3, оплатить занятия специалистов с детьми, живущими в детском доме-интернате № 4.
Важнейшая цель акции — привлечь внимание к проблемам людей с тяжёлыми нарушениями развития и членов их семей.