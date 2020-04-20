Благотворительный концерт звёзд оперы и балета в Александринке перенесли

В Петербурге традиционный благотворительный гала-концерт звёзд оперы и балета в поддержку детей и молодых людей с тяжёлой инвалидностью переносится. Об этом 20 апреля сообщили организаторы.

Пятый благотворительный концерт должен был состоятся на сцене Александринского театра в июне 2020 года. Его организует фонд «Близкие Другие» в поддержку детей и молодых людей с тяжёлой инвалидностью — подопечных Благотворительной общественной организации «Перспективы». Но в связи с принятыми мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции организаторы концерт перенесли.