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20.04.2020 15:04
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Чиновники два дня гуляли по паркам, уговаривая петербуржцев не нарушать. Каждый пятый беседой не отделался

За выходные почти четыреста человек во время прогулки в городских парках и скверах столкнулись с сотрудниками Смольного. Большую часть попытались вразумить, не доставая протоколы.

Об итогах рейда 20 апреля сообщает комитет по вопросам законности и правопорядка. Несмотря на запреты, парки, скверы, детские и спортивные площадки продолжают притягивать горожан. За субботу и воскресенье инспекторы составили 73 протокола, но уточнили, что всё ещё относятся к гуляющим лояльно и документируют только злостные нарушения. Так, более 300 человек отправили домой, напомнив о важности самоизоляции.

Фото: Пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

«Основная задача, которую преследовали инспекторы комитета, — предостеречь от нарушения и разъяснить гражданам опасность посещения мест массового пребывания. Даже если в парке не очень много людей, это все равно небезопасно», — объясняют в пресс-службе.

Председатель комитета Ольга Аришина особо отметила плохой пример, который многие родители подают детям: пренебрегая правилами, взрослые «мешают формированию у ребенка навыков безопасного поведения».

Без парков, скверов, детских и спортивных площадок петербуржцев оставил городской запрет, введённый из-за коронавируса. Те, кто рискнул проигнорировать и попался, могут получить протокол по статье 20.6.1 КоАП. В комитете напоминают, что санкции — до 30 тысяч рублей. Впрочем, пока суды тоже ограничиваются предупреждением.

Об основных «коронавирусных» событиях в Петербурге, стране и мире читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (21)

260968111
Судя по предоставленным фото, были оштрафованы рабочие с Софийской овощебазы идущие к/от метро "пр.Славы".😂
OldObyvatel
Когда чиновнику делать нечего он... учит других, как правильно доставать из носа козявку.
260981091
На каком основании штрафы? Все ли парки по которым были рейды входят в список запрещенных к посещению?
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