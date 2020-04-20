За выходные почти четыреста человек во время прогулки в городских парках и скверах столкнулись с сотрудниками Смольного. Большую часть попытались вразумить, не доставая протоколы.



Об итогах рейда 20 апреля сообщает комитет по вопросам законности и правопорядка. Несмотря на запреты, парки, скверы, детские и спортивные площадки продолжают притягивать горожан. За субботу и воскресенье инспекторы составили 73 протокола, но уточнили, что всё ещё относятся к гуляющим лояльно и документируют только злостные нарушения. Так, более 300 человек отправили домой, напомнив о важности самоизоляции.

