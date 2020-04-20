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20.04.2020 09:09
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Дружеская встреча в Московском районе завершилась пальбой среди полок. Стрелка у «Малинки» задерживал наряд

Стрелок, разгромивший помещение в универсаме в Московском районе, может стать фигурантом уголовного дела. Как 20 апреля стало известно «Фонтанке», мужчину, который устроил пальбу из травматического пистолета в одной из торговых точек на Краснопутиловской улице, 76, задержали накануне вечером. Шумел петербуржец не просто так, а доказывая правоту в дружеском споре. Действовал на знакомой территории — он снимает одно из помещений в магазине.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, шесть выстрелов из оружия 38-летний горожанин совершил около 20:30 воскресным вечером. И он, и его знакомый были в нетрезвом состоянии после застолья и беседовали, дефилируя между торговых рядов. Когда в одном из вопросов достичь компромисса не удалось, предприниматель достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента шесть раз. Правоохранителей по номеру «112» тут же вызвали очевидцы. На место, к точке с вывеской «Малинка», приехал полицейский наряд.

Имя агрессора появилось в протоколе по статье о мелком хулиганстве, полицейские поговорили с обоими участниками стычки. Пистолет у петербуржца изъят. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (3)

126745288
по статье о мелком хулиганстве
_____________
Блестяще. Действительно, ничего серьезного.
260968431
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razdva.spb
Стрелок-тожероссиянин?
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