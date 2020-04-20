В Петербурге 46 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

На данный момент в Петербурге лечение в амбулаторном режиме проходят 370 человек с коронавирусной инфекцией, чьё состояние оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил 19 апреля в эфире телеканала 78 сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По информации Смольного, в реанимациях больниц Петербурга сейчас находятся 46 пациентов с диагнозом COVID-19, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Общее число диагностированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 1760, за последние сутки прибавилось 114 выявленных заражений. Выписали 245 пациентов.