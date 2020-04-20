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Петербуржцам с коронавирусом можно лечиться дома

Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
20.04.2020 00:25
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В Петербурге 46 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

На данный момент в Петербурге лечение в амбулаторном режиме проходят 370 человек с коронавирусной инфекцией, чьё состояние оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил 19 апреля в эфире телеканала 78 сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По информации Смольного, в реанимациях больниц Петербурга сейчас находятся 46 пациентов с диагнозом COVID-19, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Общее число диагностированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 1760, за последние сутки прибавилось 114 выявленных заражений. Выписали 245 пациентов.

Общее число заражений в России, по данным оперштаба на утро 19 апреля, - около 43 тысяч, летальных исходов - 361. Вечером столичные власти также отчитались о 28 новых жертвах COVID-19.

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Комментарии (2)

artt
а сколько в прошлом году в этот день?
260973241
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