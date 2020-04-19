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Петербуржцам с коронавирусом можно лечиться дома

Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
19.04.2020 23:45
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В Москве скончались ещё 28 пациентов с коронавирусом. Самому младшему - 44 года

Число летальных исходов больных коронавирусной инфекцией увеличилось до 204. О смерти 28 пациентов вечером 19 апреля сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в России, по предварительным данным, выросло до 389.

Уточняется, что скончавшиеся в Москве - люди в возрасте от 44 до 98 лет. Многие из них имели сопутствующие заболевания, в частности гипертонию, пиелонефрит, порок сердца, миастению, хроническую обструктивную болезнь легких. Трое погибших страдали сахарным диабетом, ещё у двоих был хронический бронхит.

Напомним, в Петербурге, по данным на утро 19 апреля, выявлено 1760 случаев заболевания, смертельных исходов - восемь.

Всего в мире, по информации Университета Джонса Хопкинса COVID-19 был диагностирован у 2 млн 382 тысяч человек. Из них 165,6 умерли, 3 млн 723 тысячи выздоровели.

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Комментарии (7)

Noisymouse
Господи, ну, что же они мрут-то?(( А как же ЭКМО, ИВЛ? А на что же тогда провинции рассчитывать - на мешок Амбу?
Beseder
"...диагностирован у 2 млн 382 тысяч человек. Из них 165,6 умерли, 3 млн 723 тысячи выздоровели..."
Почитал бы автор сначала, что написал, прежде чем публиковать.
Количество выздоровевших у него больше количества зараженных...
3+ миллионов - это количество проведенных тестов в США, как и указано на домашней странице Университета Джонса Хопкинса.
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