В Москве скончались ещё 28 пациентов с коронавирусом. Самому младшему - 44 года
Число летальных исходов больных коронавирусной инфекцией увеличилось до 204. О смерти 28 пациентов вечером 19 апреля сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Таким образом, общее число жертв коронавируса в России, по предварительным данным, выросло до 389.
Уточняется, что скончавшиеся в Москве - люди в возрасте от 44 до 98 лет. Многие из них имели сопутствующие заболевания, в частности гипертонию, пиелонефрит, порок сердца, миастению, хроническую обструктивную болезнь легких. Трое погибших страдали сахарным диабетом, ещё у двоих был хронический бронхит.
Напомним, в Петербурге, по данным на утро 19 апреля, выявлено 1760 случаев заболевания, смертельных исходов - восемь.
Всего в мире, по информации Университета Джонса Хопкинса COVID-19 был диагностирован у 2 млн 382 тысяч человек. Из них 165,6 умерли, 3 млн 723 тысячи выздоровели.