В ДТП на Суздальском проспекте легковушку разорвало пополам
В Калининском районе Петербурга в результате столкновения двух легковых автомобилей днём 19 апреля одна машина развалилась на две части. Участники происшествия остались живы.
По предварительной информации УГИБДД, авария произошла около 15:30 на пересечении проспектов Суздальского и Культуры — не сумели разъехаться на пустой дороге «Мазда» и «Хюндай». В результате ДТП водитель «Хюндай» 1981 года рождения был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка.
Как видно по кадрам с камеры видеонаблюдения, светлый автомобиль начинает поворачивать из крайнего левого ряда, когда в него на большой скорости влетает тёмная машина. От удара выполняющая запрещённый манёвр легковушка буквально разлетается на две части.