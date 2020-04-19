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19.04.2020 20:21
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В ДТП на Суздальском проспекте легковушку разорвало пополам

В Калининском районе Петербурга в результате столкновения двух легковых автомобилей днём 19 апреля одна машина развалилась на две части. Участники происшествия остались живы.

По предварительной информации УГИБДД, авария произошла около 15:30 на пересечении проспектов Суздальского и Культуры — не сумели разъехаться на пустой дороге «Мазда» и «Хюндай». В результате ДТП водитель «Хюндай» 1981 года рождения был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка.

Как видно по кадрам с камеры видеонаблюдения, светлый автомобиль начинает поворачивать из крайнего левого ряда, когда в него на большой скорости влетает тёмная машина. От удара выполняющая запрещённый манёвр легковушка буквально разлетается на две части.

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Комментарии (2)

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Фонтанка, вы вообще свои новости редактируете?? Двойка редактору! Светлая машина выполняет поворот из крайнего ПРАВОГО ряда, чем и допускает ДТП. Я искренне поздравляю этого дятла, т.к. ему предстоит выплачивать ремонт чёрного автомобиля, владельцу которого желаю сбавить скорость, а не "лететь на кладбище"
Иван Кадачигов
Как видно у автора этой заметки клинический идиотизм, т. к. светлая машина как раз начинает свой неудачный манёвр из крайне правого ряда.
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