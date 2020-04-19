Елизаветинская больница в честь Пасхи накормила пациентов 600 куличами

Праздничное настроение пациентам решили поддержать 19 апреля в Елизаветинской больнице с помощью традиционного угощения.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, 600 куличей по специальному диетическому рецепту и с соблюдением всех санитарных норм были приготовлены поварами пищеблока Елизаветинской больницы для тех, кто проходит лечение.

«Мы надеемся, что нам удалось поднять настроение нашим пациентам, поддержать их. Нам хотелось, чтобы они почувствовали праздник, даже находясь в больничных палатах. Особенно сегодня, в эти непростые карантинные дни, когда в связи с мерами они не могут увидеться с родными», — отмечает главная медицинская сестра Елизаветинской больницы Елена Савинцева.