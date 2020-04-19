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Коронавирус в СПб подтверждён еще у 114 пациентов

Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
19.04.2020 17:55
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Елизаветинская больница в честь Пасхи накормила пациентов 600 куличами

Праздничное настроение пациентам решили поддержать 19 апреля в Елизаветинской больнице с помощью традиционного угощения.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, 600 куличей по специальному диетическому рецепту и с соблюдением всех санитарных норм были приготовлены поварами пищеблока Елизаветинской больницы для тех, кто проходит лечение.

«Мы надеемся, что нам удалось поднять настроение нашим пациентам, поддержать их. Нам хотелось, чтобы они почувствовали праздник, даже находясь в больничных палатах. Особенно сегодня, в эти непростые карантинные дни, когда в связи с мерами они не могут увидеться с родными», — отмечает главная медицинская сестра Елизаветинской больницы Елена Савинцева.

Фото: СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»
Фото: СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»
Фото: СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»

Отметим, что сейчас пациентов с COVID-19 в Елизаветинской больнице нет. Там продолжают работать приемное отделение, травмоцентр, сосудистый центр, тринадцать хирургических отделений, а также клинико-диагностическая лаборатория и другие службы. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, на входе всем измеряют температуру, а тех, кто попал в группу риска, отправляют в специальный бокс, где прибывшим проводят исследования и берут анализы на COVID-19.

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