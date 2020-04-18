«Никаких препятствий к использованию нет». Минздрав рассказал о незарегистрированном китайском препарате против коронавируса

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщило о том, что китайский препарат для лечения COVID-19 по своим свойствам не уступает российским аналогам.

«С позиций клинической фармакологии никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в Российской Федерации препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием», — цитирует 18 апреля заявление ведомства РИА «Новости».