«Никаких препятствий к использованию нет». Минздрав рассказал о незарегистрированном китайском препарате против коронавируса
Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщило о том, что китайский препарат для лечения COVID-19 по своим свойствам не уступает российским аналогам.
«С позиций клинической фармакологии никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в Российской Федерации препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием», — цитирует 18 апреля заявление ведомства РИА «Новости».
В Минздраве отметили, что для выпуска китайского гидроксихлорохина используется активная фармацевтическая субстанция, которая применяется для медикаментов как в РФ, так и в Китае.
Ранее ведомство предупреждало, что самолечение гидроксихлорохином может привести к летальному исходу.
16 апреля правительство поручило использовать и распределять незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции.