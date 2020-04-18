FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
73.94р80.11р
Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
18.04.2020 18:10
3
Печать

«Никаких препятствий к использованию нет». Минздрав рассказал о незарегистрированном китайском препарате против коронавируса

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщило о том, что китайский препарат для лечения COVID-19 по своим свойствам не уступает российским аналогам.

«С позиций клинической фармакологии никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в Российской Федерации препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием», — цитирует 18 апреля заявление ведомства РИА «Новости».

В Минздраве отметили, что для выпуска китайского гидроксихлорохина используется активная фармацевтическая субстанция, которая применяется для медикаментов как в РФ, так и в Китае.

Ранее ведомство предупреждало, что самолечение гидроксихлорохином может привести к летальному исходу.

16 апреля правительство поручило использовать и распределять незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Stargazer_5e4cc3b703773
Ведомство имеет свою фамилию/имя/отчество? Или опять "неназванный источник"?
WuhanRockCafe
Спробуй заячий помёт!
Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут!..
(с) Про Федота стрельца ...
Brit
Полевая китайская лаборатория по массовому испытанию на белых лабораторных мышах экспериментальных лекарств
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний