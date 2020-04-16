В России будут применять незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Кабмин России поручил использовать и распределять незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распоряжении от 16 апреля премьер-министра Михаила Мишустина.
В документе указано, что распределением непатентованного препарата с международным названием гидроксихлорохин между медицинскими лечебными учреждениями России, где лежат пациенты с подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на него, займётся Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии. Речь идёт о 68 600 упаковок таблеток в дозировке 100 гр., произведённых в Китае.
Мониторинг эффективности и безопасности лечения этим препаратом поручен Роспотребнадзору.
Ранее Минздрав в обновлённых рекомендациях по лечению COVID-19 включил гидроксихлорохин в список разрешённых к использованию при этом диагнозе лекарств, но при этом предупредил, что самолечение им может привести к смерти. Принимать его без назначения врача строго запрещено.