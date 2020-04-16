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16.04.2020 20:39
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В России будут применять незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Кабмин России поручил использовать и распределять незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распоряжении от 16 апреля премьер-министра Михаила Мишустина.

Распоряжение правительства РоссииСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

В документе указано, что распределением непатентованного препарата с международным названием гидроксихлорохин между медицинскими лечебными учреждениями России, где лежат пациенты с подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на него, займётся Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии. Речь идёт о 68 600 упаковок таблеток в дозировке 100 гр., произведённых в Китае.

Мониторинг эффективности и безопасности лечения этим препаратом поручен Роспотребнадзору.

Ранее Минздрав в обновлённых рекомендациях по лечению COVID-19 включил гидроксихлорохин в список разрешённых к использованию при этом диагнозе лекарств, но при этом предупредил, что самолечение им может привести к смерти. Принимать его без назначения врача строго запрещено.

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Комментарии (5)

Михаил Пахомов
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20060558v1

Фонтанка, рекомендую изучить.
daisychain
Таблетка дозировкой 100 граммов? Серьезно???
Ее будут в глотку запихивать или в задницу засовывать?
Vasilis
Старый препарат знаком кто бывал в тропиках, с побочкой на печень. Интересно при чем тут грипп?
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