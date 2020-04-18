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18.04.2020 17:46
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Рядом с «Нарвской» каршеринг испортил «морду» такси. За рулём мог быть доставщик

Авария с участием каршерингового автомобиля произошла в Кировском районе Петербурга. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях 18 апреля.

На опубликованном с Промышленной улицы видео запечатлён автомобиль «Яндекс.Такси» с разбитым бампером. Рядом с ним стоит каршеринг YouDrive. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

Власти Петербурга на время пандемии коронавируса наложили запрет на использование автомобилей каршеринга. Компания YouDrive отдала свои автомобили под доставку.

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