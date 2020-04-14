Смольный не смог закрыть каршеринг одной отмашкой

Запрет на каршеринг в Петербурге ввели накануне вечером, когда на сайте Смольного было опубликовано очередное изменение в 121-е постановление правительства: для петербуржцев оно постепенно превращается в новую конституцию на время пандемии. Меняют его тоже без особого напряжения, а утром показалось, что и весит оно столько же: корреспондент «Фонтанки» беспрепятственно арендовал Nissan «Яндекс.Драйва» и поехал на работу.



автор фото Михаил Джапаридзе/ТАСС

В случае с каршерингом Смольный привычно отзеркалил мэрию Москвы: в столице аналогичное постановление вышло 10 апреля, но действовать запрет должен с 13 по 19 апреля. В Петербурге решили, что времени на раскачку нет, и не стали давать отсрочку, да еще и срок моратория установили до конца месяца. В 20:30 мск распоряжение официально опубликовали, с этого момента оно начало действовать.



Между тем машины каршеринга продолжали биться в ДТП, обсуждая которые пользователи соцсетей недоумевали, что все арендные сервисы по-прежнему доступны. «Я сильно удивлюсь, если утром у меня со всех приложений пропадут машины», — пророчески не доверяли одни. «А вы думаете, «Яндекс» и «Делимобиль» будут враждовать со Смольным?! Никогда!» — эмоционально возражали другие. Третьи просто предлагали выпить за благую весть, ведь изобилие неумех за рулем с появлением такого сервиса резко возросло.



Приложение «Делимобиль» наутро встретило сообщением, что машины на самоизоляции и бронирование недоступно. На карте YouDrive просто не отображались автомобили. А вот «Яндекс.Драйв» продолжал говорить о запрете в будущем времени в несколько элегической интонации: «Что ж, каршеринг в Петербурге поставят на паузу до 30 апреля… А пока что можно взять машины по коротким тарифам. Пока так, а дальше будем действовать по ситуации». Практика подтвердила: по дороге в редакцию корреспондент «Фонтанки» даже снизил скорость, проезжая мимо автоинспекции — не из издевки, а из любопытства. Никому не было дела.



На самом деле, если исходить из того, кто и как запрещал каршеринг, у полиции немного полномочий. Как уже писала «Фонтанка», протоколы за нарушение губернаторских ограничений должны составляться по статье КоАП 20.6.1. («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности»). Делать это могут должностные лица трех комитетов, которые определили накануне; по логике, из троих наиболее подходящий кандидат — комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Представить себе массовые рейды с чиновниками Смольного во главе довольно сложно.



В Москве заранее анонсированный запрет будет действовать минимум неделю. Примерно в то же время, когда публиковалось смольнинское постановление, официальный телеграм-канал департамента транспорта сообщил, что «все операторы каршеринга предписание о приостановке работы выполнили». Однако сервис AnytimePrime, к примеру, продолжал работать под тем предлогом, что у них — долгосрочная аренда и на него, мол, не распространяется правило о приостановке. Наутро мэрия решила напомнить оператору, что «согласно указу мэра Москвы работа каршеринга приостановлена в любом виде, так как обеспечить безопасность пассажиров там сложно». «Мы продолжим проверки и отправим в прокуратуру данные по компаниям, которые нарушают указ», — подытожили для непонятливых.



Насколько можно судить, в Петербурге «Яндекс» пошел по обратной тактике и упирает на краткосрочные тарифы. Попытка выяснить у компании, на чем основан ее оптимизм, мало что прояснила.

«"Яндекс.Драйв" временно приостанавливает свою работу в Санкт-Петербурге с 15 по 30 апреля, — сообщили в пресс-службе. — Автопарк остается на парковках Санкт-Петербурга. Машины требуют ухода, и мы продолжим обслуживать их даже во время вынужденной паузы в работе сервиса. Как только запрет на каршеринг будет снят, пользователи снова смогут использовать сервис».



Разговор в роли клиента, который обеспокоен возможным штрафом, привел к неожиданному. «Официально с завтрашнего дня запрещен каршеринг, — ответила оператор. — Сегодня краткосрочные поездки, буквально на час, на 30 минут, можно будет совершить». На вопрос, почему же все-таки у всех — понедельник, а у «Яндекса» — среда, прозвучало прямолинейное: «У нас есть официальное распоряжение. Нам дали от губернатора Санкт-Петербурга».



Телефонный поход по Смольному ничего не дал. В пресс-службе администрации губернатора отправили в транспортный блок, там ни о каких исключениях не слыхивали. Вице-губернатор Евгений Елин, которого назначили ответственным за 121-е постановление, не смог прокомментировать ситуацию.



В YouDrive не стали оценивать сам запрет и подсчитывать убытки. Лишь сказали, что автомобили сервиса останутся там, где застала их неожиданная заморозка. Пресс-служба «Делимобиля», который только накануне перевез 200 новых машин из Москвы, оказалась общительней.

«Все понимаем, но, конечно, нам должны давать время, чтобы приостановить операционную деятельность, — говорит представитель компании Алена Балакирева. — Хотя бы потому, что машины, которые приехали, сначала отгоняются на мойку, дезинфицируются и потом расставляются по городу. Соответственно, за 3 секунды машины из города не убрать, дезинфекцию не провести. Нам времени не дали, но мы приостановили в 00 часов 00 минут».



По поводу планов на простаивающий автопарк у оператора ясности нет. Понимая резоны чиновников, в компании напоминают, что в российских городах по-прежнему полно людей, которым надо добираться до работы и у которых нет личного авто. До настоящего момента они могли выбирать между общественным транспортом и каршерингом, который также проводил необходимые мероприятия по дезинфекции. Если же никакого послабления для аренды авто не будет, то «Делимобиль» мог бы предоставить машины волонтерам для доставки продуктов и лекарств. Однако компания заранее обратилась за разъяснениями — имеет ли она право это делать. Машины по-прежнему в базе, и их движение может быть расценено как нарушение запрета.

