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18.04.2020 14:43
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Наркотакси остановила полиция на «Скандинавии». Килограммовый пакет лежал под сиденьем пассажира

Более килограмма синтетического наркотика нашли под пассажирским сиденьем такси сотрудники ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Дело было на «Скандинавии», водитель и клиент сделали вид, что пакет с веществом они видят впервые.

Как сообщает 18 апреля 47news со ссылкой на пресс-службу полицейского главка, накануне ночью на 132-м километре трассы «Скандинавия» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Шевроле Круз» с наклейками популярного сервиса такси. За рулем сидел 37-летний житель Выборга. На пассажирском — 47-летний выборжанин. Именно под его сиденьем нашёлся пакет с порошком, который потянул на 1018 граммов. Эксперты пришли к выводу, что содержимое является синтетическим наркотиком.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств). Оба жителя Выборга задержаны.

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Комментарии (5)

Pilat
А я было прочитал новость с ошибкой - Полиция остановила НАНОтакси, за рулем сидел рыжий водитель.
Глуши мотор, мордой в землю - строго сказал ему полицейский.
Но слава Богу все оказалось куда проще.
Vasya11
"За рулем сидел 37-летний житель Выборга. На пассажирском — 47-летний выборжанин"(с) "Фъ".

Всё же чем-то житель Выборга отличается от выборжанина.
Наверное как в случае россиянин от русского.
Или житель Петербурга от петербуржца.🤔
Djnyana
Зачем рисуешь Солнце, Ты?
- О, милый друк, рисуя Солнце ты не знаешь,
возможно.. недопонимаешь.. Судьбу Свою..
-Судьба - смешно звучит..
-Фигня!, поверь, не для Меня живёшь Ты..)
-О, Солнце, ты меня не отвергай! )
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