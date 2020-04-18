Наркотакси остановила полиция на «Скандинавии». Килограммовый пакет лежал под сиденьем пассажира

Более килограмма синтетического наркотика нашли под пассажирским сиденьем такси сотрудники ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Дело было на «Скандинавии», водитель и клиент сделали вид, что пакет с веществом они видят впервые.



Как сообщает 18 апреля 47news со ссылкой на пресс-службу полицейского главка, накануне ночью на 132-м километре трассы «Скандинавия» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Шевроле Круз» с наклейками популярного сервиса такси. За рулем сидел 37-летний житель Выборга. На пассажирском — 47-летний выборжанин. Именно под его сиденьем нашёлся пакет с порошком, который потянул на 1018 граммов. Эксперты пришли к выводу, что содержимое является синтетическим наркотиком.

