Просроченные права и паспорта россиян будут считать действительными

Владимир Путин подписал указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений с исктёкшим или истекающим с 1 февраля по 15 июля сроком действия. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба Кремля.



Согласно указу, россияне, которым исполнилось 14 лет, но которые не успели получить паспорта в период с 1 февраля по 15 июля, в качестве удостоверения личности смогут использовать свидетельство о рождении или загранпаспорт.



Президент также поручил МВД России определить порядок и сроки замены и выдачи документов. Меры приняты в целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.

