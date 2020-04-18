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18.04.2020 11:50
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Просроченные права и паспорта россиян будут считать действительными

Владимир Путин подписал указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений с исктёкшим или истекающим с 1 февраля по 15 июля сроком действия. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно указу, россияне, которым исполнилось 14 лет, но которые не успели получить паспорта в период с 1 февраля по 15 июля, в качестве удостоверения личности смогут использовать свидетельство о рождении или загранпаспорт.

Президент также поручил МВД России определить порядок и сроки замены и выдачи документов. Меры приняты в целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.

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Комментарии (2)

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А охотничьи билеты тоже можно?
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